Пузенко Федор Николаевич
Место рожденияРоссия, Ставропольский край, ст.Курская
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Пузенко Николай
Россия, Ставропольский край, ст.Курская
Рождение ребёнка
Около 1953
Сын: Пузенко Николай Федорович
Мать ребёнка: Пузенко Надежда Васильевна
Ардон
Рождение ребёнка
Около 1955
Рождение ребёнка
Около 1957
Рождение ребёнка
Около 1959
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно