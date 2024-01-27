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Пузенко Федор Николаевич

Место рождения

Россия, Ставропольский край, ст.Курская

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

Около 1935 г.р.

Дети

Около 1953 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Пузенко Николай

Мать: Пузенко Александра Анисимовна

Россия, Ставропольский край, ст.Курская
Рождение ребёнка
Около 1953

Сын: Пузенко Николай Федорович

Мать ребёнка: Пузенко Надежда Васильевна

Ардон
Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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