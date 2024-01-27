Пузенко (Панюшина) Александра Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПузенко (Панюшина) Александра Анисимовна

Пузенко (Панюшина) Александра Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Муж

Около 1905 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Панюшин Анисим Васильевич

Мать: Панюшина ?

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Пузенко Федор Николаевич

Отец ребёнка: Пузенко Николай

Россия, Ставропольский край, ст.Курская
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Пузенко Николай

Россия, Ставропольский край, ст.Курская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузенко Николай

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close