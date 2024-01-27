Пузенко (Панюшина) Александра Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Панюшин Анисим Васильевич
Мать: Панюшина ?
Рождение ребёнка
Около 1930
Отец ребёнка: Пузенко Николай
Россия, Ставропольский край, ст.Курская
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Пузенко Николай
Россия, Ставропольский край, ст.Курская
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пузенко Николай
Смерть
Неизвестно