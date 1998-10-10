Костик (Сучкова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костик (Сучкова) Валентина Ивановна

Место рождения

Железнодорожный, пос. Т. Гора, г. Барнаул.

Дата рождения

19.02.1947

Дата смерти

10.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1947

Отец: Сучков Иван Петрович

Мать: Сучкова Клавдия Емельяновна

Железнодорожный, пос. Т. Гора, г. Барнаул.
Рождение ребёнка
27.11.1965

Сын: Костик Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Костик Дмитрий Николаевич

Железнодорожный район, с. Гоньба, г. Барнаул.
Брат
Бракосочетание
14.12.1965

Муж: Костик Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
13.02.1970

Дочь: Легостаева Елена

Отец ребёнка: Костик Дмитрий Николаевич

Г. Барнауд
Смерть
10.10.1998
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