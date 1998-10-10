Костик (Сучкова) Валентина Ивановна
Место рожденияЖелезнодорожный, пос. Т. Гора, г. Барнаул.
Дата рождения19.02.1947
Дата смерти10.10.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1947
Отец: Сучков Иван Петрович
Железнодорожный, пос. Т. Гора, г. Барнаул.
Рождение ребёнка
27.11.1965
Сын: Костик Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Костик Дмитрий Николаевич
Железнодорожный район, с. Гоньба, г. Барнаул.
Брат
Бракосочетание
14.12.1965
Рождение ребёнка
13.02.1970
Дочь: Легостаева Елена
Отец ребёнка: Костик Дмитрий Николаевич
Г. Барнауд
Смерть
10.10.1998