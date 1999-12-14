Костик Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костик Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1937

Дата смерти

14.12.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1937

Отец: Костик Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1965

Сын: Костик Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Сучкова Валентина Ивановна

Брат
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Легостаева Елена

Мать ребёнка: Сучкова Валентина Ивановна

Смерть
14.12.1999
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