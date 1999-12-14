Костик Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1937
Дата смерти14.12.1999
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1937
Отец: Костик Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1965
Сын: Костик Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Сучкова Валентина Ивановна
Брат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Легостаева Елена
Мать ребёнка: Сучкова Валентина Ивановна
Смерть
14.12.1999