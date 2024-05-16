Сорокина Агриппина Ивановна 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина Агриппина Ивановна

Сорокина Агриппина Ивановна

Место рождения

Калейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Калейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1889

Сын: Сорокин Игнатий Ильич

Отец ребёнка: Сорокин Илья Семёнович

Рождение ребёнка
01.08.1891

Дочь: Сорокина Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Сорокин Илья Семёнович

Рождение ребёнка
27.05.1894

Сын: Сорокин Иван Ильич

Отец ребёнка: Сорокин Илья Семёнович

Савалеево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1896

Дочь: Сорокина Анна Ильинична

Отец ребёнка: Сорокин Илья Семёнович

Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Сорокин Михаил Ильич

Отец ребёнка: Сорокин Илья Семёнович

Рождение ребёнка
20.03.1901

Дочь: (Сорокина) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Сорокин Илья Семёнович

Рождение ребёнка
07.10.1903

Дочь: (Сорокина) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Сорокин Илья Семёнович

Рождение ребёнка
01.02.1906

Дочь: (Сорокина) Агафья Ильинична

Отец ребёнка: Сорокин Илья Семёнович

Рождение ребёнка
01.01.1909

Дочь: Сорокина Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Сорокин Илья Семёнович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.