Сорокина Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1889
Отец ребёнка: Сорокин Илья Семёнович
Рождение ребёнка
01.08.1891
Дочь: Сорокина Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Сорокин Илья Семёнович
Рождение ребёнка
27.05.1894
Сын: Сорокин Иван Ильич
Отец ребёнка: Сорокин Илья Семёнович
Савалеево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1896
Дочь: Сорокина Анна Ильинична
Отец ребёнка: Сорокин Илья Семёнович
Рождение ребёнка
01.01.1899
Сын: Сорокин Михаил Ильич
Отец ребёнка: Сорокин Илья Семёнович
Рождение ребёнка
20.03.1901
Дочь: (Сорокина) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Сорокин Илья Семёнович
Рождение ребёнка
07.10.1903
Дочь: (Сорокина) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Сорокин Илья Семёнович
Рождение ребёнка
01.02.1906
Дочь: (Сорокина) Агафья Ильинична
Отец ребёнка: Сорокин Илья Семёнович
Рождение ребёнка
01.01.1909
Дочь: Сорокина Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Сорокин Илья Семёнович
Смерть
Неизвестно