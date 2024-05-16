Сорокин Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения27.05.1894
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина (Аюкина) Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина (Аюкина) Варвара Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Сорокин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Сорокина (Аюкина) Варвара Тимофеевна