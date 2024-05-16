Сорокин Иван Ильич 27.05.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокин Иван Ильич

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Место рождения

Савалеево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.05.1894

Пол

Мужской

Отец

Мать

1871 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1894

Отец: Сорокин Илья Семёнович

Мать: Сорокина Агриппина Ивановна

Савалеево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина (Аюкина) Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина (Аюкина) Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина (Аюкина) Варвара Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925

Сын: Сорокин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Сорокина (Аюкина) Варвара Тимофеевна

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