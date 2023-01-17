Савалеево
Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2148Савалеева, деревня.при рч. Савалеевке.1052295281346Т. — Мельница водяная. Пчеловодство, делание телег.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1019. Савалеева, деревня бывшая государственная, при речке Савалеевке, дворов 126, жителей 723
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
10Савалеево, с. при реч. Савалеевке, церковь, церковно-приходская школа, 2 бак. лав., 2 х.-з. маг., 2 вод. мел.10010199650619Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188583Савалеевосело55°06'52°01'N-39-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92627468101с Савалеевосело
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