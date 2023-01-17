село Савалеево, село Савалеево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Савалеево

Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2148Савалеева, деревня.при рч. Савалеевке.1052295281346Т. — Мельница водяная. Пчеловодство, делание телег.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Акташевская волость
1019. Савалеева, деревня бывшая государственная, при речке Савалеевке, дворов 126, жителей 723

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Акташевсная волость
10Савалеево, с. при реч. Савалеевке, церковь, церковно-приходская школа, 2 бак. лав., 2 х.-з. маг., 2 вод. мел.10010199650619Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Заинский район
188583Савалеевосело55°06'52°01'N-39-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Заинский муниципальный район, Савалеевское сельское поселение
92627468101с Савалеевосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close