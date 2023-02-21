Беляева Устинья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Беляев Павел Семенов
Отец ребёнка: Беляев Семен Филиппов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елизавета Семенова
Отец ребёнка: Беляев Семен Филиппов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Беляев Семен Филиппов
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Беляев Семен Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Беляев Иван Семенов
Отец ребёнка: Беляев Семен Филиппов
Прокунино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно