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Беляева Устинья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Беляев Павел Семенов

Отец ребёнка: Беляев Семен Филиппов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елизавета Семенова

Отец ребёнка: Беляев Семен Филиппов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Беляев Никонор Семенов

Отец ребёнка: Беляев Семен Филиппов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Беляев Александр Семенов

Отец ребёнка: Беляев Семен Филиппов

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Беляев Иван Семенов

Отец ребёнка: Беляев Семен Филиппов

Прокунино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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