Беляев Иван Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Беляев Семен Филиппов
Рождение ребёнка
01.02.1877
Сын: Беляев Алексей
Мать ребёнка: Беляева Надежда (Андриянова)
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Дугина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Надежда (Андриянова)
Рождение ребёнка
1888
Сын: Беляев Сергей Иванов
Мать ребёнка: Беляева Надежда (Андриянова)
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Беляева Надежда (Андриянова)
Рождение ребёнка
20.03.1892
Мать ребёнка: Беляева Надежда (Андриянова)
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Беляева Надежда (Андриянова)
Смерть
Неизвестно