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Беляев Иван Семенов

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Место рождения

Прокунино, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Беляев Семен Филиппов

Мать: Беляева Устинья Степанова

Прокунино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.02.1877

Сын: Беляев Алексей

Мать ребёнка: Беляева Надежда (Андриянова)

Прокунино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Дугина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Надежда (Андриянова)

Прокунино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Беляев Сергей Иванов

Мать ребёнка: Беляева Надежда (Андриянова)

Прокунино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Беляев Григорий Иванов

Мать ребёнка: Беляева Надежда (Андриянова)

Прокунино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.03.1892

Сын: Беляев Василий Иванов

Мать ребёнка: Беляева Надежда (Андриянова)

Прокунино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Беляев Николай Иванов

Мать ребёнка: Беляева Надежда (Андриянова)

Прокунино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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