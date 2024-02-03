Приходькова (Садчикова) Екатерина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходькова (Садчикова) Екатерина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Садчиков Григорий Григорьев

Мать: Садчикова Татьяна Тарасова

Бракосочетание
31.03.1885

Муж: Приходьков Иосиф (Осип) Яковлев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Свидетели: Иван Матвеев Сапяжников и казак Мартын Яковлев Приходьков, по невесте: Илецкий мещанин Матвей Григорьев Садчиков и дворянин Дмитрий Петров Чебоксаров
Рождение ребёнка
07.05.1889

Дочь: Приходькова Лукерья Осипова

Отец ребёнка: Приходьков Иосиф (Осип) Яковлев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемники: казак Елшанского поселка Николай Яковлев Приходьков и жена Илецкого мещанина Евфросиния (Федотова) Журавлева
Место жительства
Неизвестно
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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