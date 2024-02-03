Приходькова (Садчикова) Екатерина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
31.03.1885
Свидетели: Иван Матвеев Сапяжников и казак Мартын Яковлев Приходьков, по невесте: Илецкий мещанин Матвей Григорьев Садчиков и дворянин Дмитрий Петров Чебоксаров
Рождение ребёнка
07.05.1889
Дочь: Приходькова Лукерья Осипова
Отец ребёнка: Приходьков Иосиф (Осип) Яковлев
Восприемники: казак Елшанского поселка Николай Яковлев Приходьков и жена Илецкого мещанина Евфросиния (Федотова) Журавлева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно