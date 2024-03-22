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Дилакторский Федот Васильевич

Место рождения

Городские Починки, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

1754

Дата смерти

После 1807

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Дилакторский Василий Афанасьевич

Мать: не указана

Городские Починки, Чебсарский район, Северный край
Дата рождения согласно ревизии от 1766 года.
Бракосочетание
Около 1780

Жена: Дилакторская Авдотья Петровна

Городские Починки, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Дилакторская Прасковья Федотовна

Мать ребёнка: Дилакторская Авдотья Петровна

Городские Починки, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1784

Сын: Дилакторский Степан Федотович

Мать ребёнка: не указана

Городские Починки, Чебсарский район, Северный край
Дата рождения указана по ревизии 1795 года. В клировых от 1831 года указан 1779 г.р., прибавлено 5 лет.
Работа или профессия
1785
Городские Починки, Чебсарский район, Северный край
Произведен во священника к Воскресенской Городскопочинковской церкви на место отца своего.
Рождение ребёнка
1786

Сын: Дилакторский Александр Федотович

Мать ребёнка: Дилакторская Авдотья Петровна

Городские Починки, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1789

Сын: Дилакторский Андрей Федотович

Мать ребёнка: Дилакторская Авдотья Петровна

Городские Починки, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1792

Сын: Дилакторский Иван Федотович

Мать ребёнка: Дилакторская Авдотья Петровна

Городские Починки, Чебсарский район, Северный край
Смерть
После 1807
Городские Починки, Чебсарский район, Северный край
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