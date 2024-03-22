Дилакторский Федот Васильевич
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиПосле 1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1754
Отец: Дилакторский Василий Афанасьевич
Дата рождения согласно ревизии от 1766 года.
Бракосочетание
Около 1780
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Дилакторская Прасковья Федотовна
Мать ребёнка: Дилакторская Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Дилакторский Степан Федотович
Дата рождения указана по ревизии 1795 года. В клировых от 1831 года указан 1779 г.р., прибавлено 5 лет.
Работа или профессия
1785
Произведен во священника к Воскресенской Городскопочинковской церкви на место отца своего.
Рождение ребёнка
1786
Сын: Дилакторский Александр Федотович
Мать ребёнка: Дилакторская Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Дилакторский Андрей Федотович
Мать ребёнка: Дилакторская Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Дилакторский Иван Федотович
Мать ребёнка: Дилакторская Авдотья Петровна
Смерть
После 1807