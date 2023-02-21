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Дилакторский Степан Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

До 1855

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Беляева Феоктиста Степановна

Мать ребёнка: Дилакторская Евдокия Андреевна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Дилакторский Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Дилакторская Евдокия Андреевна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын священника Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда Степана Никитича Дилакторского.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дилакторский Александр Степанович

Мать ребёнка: Дилакторская Евдокия Андреевна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дилакторский Николай Степанович

Мать ребёнка: Дилакторская Евдокия Андреевна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дилакторская Евдокия Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
священника Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Смерть
До 1855
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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