Дилакторский Степан Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиДо 1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Беляева Феоктиста Степановна
Мать ребёнка: Дилакторская Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Дилакторский Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Дилакторская Евдокия Андреевна
Сын священника Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда Степана Никитича Дилакторского.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дилакторский Александр Степанович
Мать ребёнка: Дилакторская Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дилакторский Николай Степанович
Мать ребёнка: Дилакторская Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священника Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Смерть
До 1855