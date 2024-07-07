Фиалкова (Ксанф) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиалкова (Ксанф) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1890 ст.

Отец: Ксанф Дмитрий Николаевич

Мать: Ксанф Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фиалкова Вера Викторовна

Отец ребёнка: Фиалков Виктор Константинович

Бракосочетание
05.02.1914 ст.

Муж: Фиалков Виктор Константинович

Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1915 ст.

Дочь: Фиалкова Лидия Викторовна

Отец ребёнка: Фиалков Виктор Константинович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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