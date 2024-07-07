Фиалкова (Ксанф) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1890 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фиалкова Вера Викторовна
Отец ребёнка: Фиалков Виктор Константинович
Бракосочетание
05.02.1914 ст.
Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1915 ст.
Дочь: Фиалкова Лидия Викторовна
Отец ребёнка: Фиалков Виктор Константинович
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно