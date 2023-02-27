Семененков Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семененков Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Семененков Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Семененков Емельян

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1835

Сын: Семененков Иван

Мать ребёнка: Евдокия

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
Неизвестно
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