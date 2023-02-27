Семененков Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Семененков Фёдор
Рождение ребёнка
1833
Сын: Семененков Емельян
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1835
Сын: Семененков Иван
Мать ребёнка: Евдокия
Место жительства
1835
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
Неизвестно