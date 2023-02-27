(Семененкова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семененкова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Семененков Емельян

Отец ребёнка: Семененков Гаврила

Рождение ребёнка
1835

Сын: Семененков Иван

Отец ребёнка: Семененков Гаврила

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семененков Гаврила

Место жительства
Неизвестно
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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