(Семененкова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Семененков Емельян
Отец ребёнка: Семененков Гаврила
Рождение ребёнка
1835
Сын: Семененков Иван
Отец ребёнка: Семененков Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семененков Гаврила
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно