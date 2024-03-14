Скалозубенко \\ Бурденко (Белокур) Ирина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скалозубенко \\ Бурденко (Белокур) Ирина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
05.04.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Иосиф Иванович Горбатенко
Восприемник
20.04.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Александра Евдокимовна Белокур
Бракосочетание
12.01.1886 ст.

Муж: Скалозубенко Никифор Степанович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96L-B?i=434&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
20.07.1887 ст.

Муж: Бурденко Зиновий Дамианович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDRP?i=164&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
04.04.1889 ст.

Сын: Бурденко Тарас Зиновьевич

Отец ребёнка: Бурденко Зиновий Дамианович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
27.12.1891 ст.

Дочь: Анисья Зиновьевна

Отец ребёнка: Бурденко Зиновий Дамианович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
22.05.1896 ст.

Сын: Бурденко Леонтий Зиновьевич

Отец ребёнка: Бурденко Зиновий Дамианович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C8-W?i=206&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.11.1900 ст.

Дочь: Варвара Зиновьевна

Отец ребёнка: Бурденко Зиновий Дамианович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D9-7?i=377&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
17.03.1904 ст.

Сын: Бурденко Макар Зиновьевич

Отец ребёнка: Бурденко Зиновий Дамианович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHN-5?i=791&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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