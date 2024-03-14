Скалозубенко \\ Бурденко (Белокур) Ирина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
05.04.1883 ст.
Иосиф Иванович Горбатенко
Восприемник
20.04.1885 ст.
Александра Евдокимовна Белокур
Бракосочетание
12.01.1886 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96L-B?i=434&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
20.07.1887 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDRP?i=164&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
04.04.1889 ст.
Сын: Бурденко Тарас Зиновьевич
Отец ребёнка: Бурденко Зиновий Дамианович
Рождение ребёнка
27.12.1891 ст.
Дочь: Анисья Зиновьевна
Отец ребёнка: Бурденко Зиновий Дамианович
Рождение ребёнка
22.05.1896 ст.
Сын: Бурденко Леонтий Зиновьевич
Отец ребёнка: Бурденко Зиновий Дамианович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C8-W?i=206&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.11.1900 ст.
Дочь: Варвара Зиновьевна
Отец ребёнка: Бурденко Зиновий Дамианович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D9-7?i=377&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
17.03.1904 ст.
Сын: Бурденко Макар Зиновьевич
Отец ребёнка: Бурденко Зиновий Дамианович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHN-5?i=791&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно