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Скалозубенко Никифор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

До 20.05.1887

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1886 ст.

Жена: Скалозубенко \\ Бурденко Ирина Ефимовна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96L-B?i=434&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
До 20.05.1887
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
22.05.1887 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FD5R?i=180&cc=3511744&cat=1008700 на отведенном кладбище
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