Скалозубенко Никифор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиДо 20.05.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96L-B?i=434&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 20.05.1887
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
22.05.1887 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FD5R?i=180&cc=3511744&cat=1008700 на отведенном кладбище