Кощеева (Толмочева) Елена Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Толмочева) Елена Федорова

Место рождения

Гусевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Толмачев Федор Никифоров

Мать: Толмачева ?

Гусевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.10.1923

Муж: Кощеев Сергей Ефимов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Сергей Ефимов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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