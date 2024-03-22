Кощеева (Толмочева) Елена Федорова
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Толмачев Федор Никифоров
Мать: Толмачева ?
Бракосочетание
11.10.1923
Муж: Кощеев Сергей Ефимов
Рождение ребёнка
06.12.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Сергей Ефимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно