Толмачев Федор Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачев Федор Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кощеева Елена Федорова

Мать ребёнка: Толмачева ?

Гусевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Федорова

Мать ребёнка: Толмачева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толмачева ?

Место жительства
Неизвестно
Гусевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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