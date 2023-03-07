Толмачев Федор Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Кощеева Елена Федорова
Мать ребёнка: Толмачева ?
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Федорова
Мать ребёнка: Толмачева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толмачева ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно