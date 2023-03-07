Толмачева ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Кощеева Елена Федорова
Отец ребёнка: Толмачев Федор Никифоров
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Федорова
Отец ребёнка: Толмачев Федор Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно