Толмачева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кощеева Елена Федорова

Отец ребёнка: Толмачев Федор Никифоров

Гусевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Федорова

Отец ребёнка: Толмачев Федор Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Федор Никифоров

Место жительства
Неизвестно
Гусевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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