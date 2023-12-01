Устинова Секлитея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова Секлитея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1892

Сын: Устинов Нестер Иванович

Отец ребёнка: Устинов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Устиния (баба Утя) Ивановна

Отец ребёнка: Устинов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Устинов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Кристина Ивановна

Отец ребёнка: Устинов Иван

Смерть
Неизвестно
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