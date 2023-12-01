Устинова Секлитея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.11.1892
Отец ребёнка: Устинов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Устинов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Устиния (баба Утя) Ивановна
Отец ребёнка: Устинов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Устинов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Кристина Ивановна
Отец ребёнка: Устинов Иван
Смерть
Неизвестно