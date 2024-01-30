Устинов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устинов Иван

Мать: Устинова Секлитея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Лекандро Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Арсений Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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