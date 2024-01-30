Устинов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устинов Иван
Мать: Устинова Секлитея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Лекандро Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Арсений Михайлович
Смерть
Неизвестно