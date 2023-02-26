Мосина (Андреева) Елена Глебова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосина (Андреева) Елена Глебова

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Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: Андреев Глеб Васильев

Мать: Андреева Татьяна Фёдорова

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Мосин Николай Иванович

Отец ребёнка: Мосин Иван

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Мезенцево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосин Иван

Смерть
Неизвестно
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