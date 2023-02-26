Мосина (Андреева) Елена Глебова
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: Андреев Глеб Васильев
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Мосин Иван
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Мезенцево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мосин Иван
Смерть
Неизвестно