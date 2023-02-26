Андреев Глеб Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Глеб Васильев

Андреев Глеб Васильев

avatar

Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: Андреев Василий Андреев

Мать: Андреева Евдокия Михайлова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1887

Дочь: Мосина Елена Глебова

Мать ребёнка: Андреева Татьяна Фёдорова

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1890

Дочь: Дарья Глебова

Мать ребёнка: Андреева Татьяна Фёдорова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Татьяна Фёдорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close