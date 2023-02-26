Андреева Татьяна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1887
Дочь: Мосина Елена Глебова
Отец ребёнка: Андреев Глеб Васильев
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1890
Дочь: Дарья Глебова
Отец ребёнка: Андреев Глеб Васильев
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно