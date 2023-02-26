Андреева Татьяна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Татьяна Фёдорова

Андреева Татьяна Фёдорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1887

Дочь: Мосина Елена Глебова

Отец ребёнка: Андреев Глеб Васильев

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1890

Дочь: Дарья Глебова

Отец ребёнка: Андреев Глеб Васильев

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Глеб Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close