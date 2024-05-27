Теплых (Стафеева) Анна Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплых (Стафеева) Анна Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Стафеев Прокопий Григорьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теплых Сава Антонов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Теплых Георгий Георгий/ Егор Савин

Отец ребёнка: Теплых Сава Антонов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Теплых Иоан Иоан/ Иван Савин

Отец ребёнка: Теплых Сава Антонов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Теплых Яков Яков/ Иаков Савин

Отец ребёнка: Теплых Сава Антонов

Смерть
Неизвестно

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