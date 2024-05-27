Теплых (Стафеева) Анна Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Стафеев Прокопий Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Теплых Сава Антонов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Теплых Георгий Георгий/ Егор Савин
Отец ребёнка: Теплых Сава Антонов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Теплых Иоан Иоан/ Иван Савин
Отец ребёнка: Теплых Сава Антонов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Теплых Яков Яков/ Иаков Савин
Отец ребёнка: Теплых Сава Антонов
Смерть
Неизвестно