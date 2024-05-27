Теплых Сава Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Сын: Теплых Георгий Георгий/ Егор Савин
Мать ребёнка: Теплых (Стафеева) Анна Прокопьева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Теплых Иоан Иоан/ Иван Савин
Мать ребёнка: Теплых (Стафеева) Анна Прокопьева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Теплых Яков Яков/ Иаков Савин
Мать ребёнка: Теплых (Стафеева) Анна Прокопьева
Смерть
Неизвестно