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Теплых Сава Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплых (Стафеева) Анна Прокопьева

Рождение ребёнка
1787

Сын: Теплых Георгий Георгий/ Егор Савин

Мать ребёнка: Теплых (Стафеева) Анна Прокопьева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Теплых Иоан Иоан/ Иван Савин

Мать ребёнка: Теплых (Стафеева) Анна Прокопьева

Рождение ребёнка
1791

Сын: Теплых Яков Яков/ Иаков Савин

Мать ребёнка: Теплых (Стафеева) Анна Прокопьева

Смерть
Неизвестно

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