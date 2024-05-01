Шехирев Прокопий Никитич 1711 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирев Прокопий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Шехирев Микитка Емельянович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехирева (Поповых) Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехирева Марфа Карповна

Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Пантелеева (Шехирева) Матрена Прокопьевна

Мать ребёнка: Шехирева Марфа Карповна

Смерть
После 1782

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