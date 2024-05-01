Шехирев Прокопий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Шехирев Микитка Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шехирева Марфа Карповна
Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Пантелеева (Шехирева) Матрена Прокопьевна
Мать ребёнка: Шехирева Марфа Карповна
Смерть
После 1782