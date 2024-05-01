Шехирева (Поповых) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиМежду 1755 и 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Новокрещенная
Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Между 1755 и 1763