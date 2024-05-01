Шехирева (Поповых) Параскева Ивановна Около 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева (Поповых) Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Между 1755 и 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Прокопий Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
Новокрещенная
Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Между 1755 и 1763

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