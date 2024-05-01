Шехирева Марфа Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Вдова второбрачная ссыльная жена
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Пантелеева (Шехирева) Матрена Прокопьевна
Отец ребёнка: Шехирев Прокопий Никитич
Смерть
После 1782