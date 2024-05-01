Шехирева Марфа Карповна 1722 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШехирева Марфа Карповна

Шехирева Марфа Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Прокопий Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
Вдова второбрачная ссыльная жена
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Пантелеева (Шехирева) Матрена Прокопьевна

Отец ребёнка: Шехирев Прокопий Никитич

Смерть
После 1782

Мы используем куки для улучшения работы сайта.