Коробков (Неизвесный) Яков (Неизвестный) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробков (Неизвесный) Яков (Неизвестный)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1938

Дочь: Чугунова (Коробкова) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Коробкова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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