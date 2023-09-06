Коробков (Неизвесный) Яков (Неизвестный)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1938
Дочь: Чугунова (Коробкова) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Коробкова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно