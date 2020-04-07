Чугунова (Коробкова) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова (Коробкова) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1938

Дата смерти

07.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1938

Отец: Коробков Яков

Мать: Коробкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.09.1960

Дочь: Вагина Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Чугунов Иван Павлович

Полково, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.09.1962

Сын: Чугунов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Чугунов Иван Павлович

Смерть
07.04.2020
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