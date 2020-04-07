Чугунова (Коробкова) Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1938
Дата смерти07.04.2020
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1938
Отец: Коробков Яков
Мать: Коробкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1960
Дочь: Вагина Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Чугунов Иван Павлович
Полково, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.09.1962
Сын: Чугунов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Чугунов Иван Павлович
Смерть
07.04.2020