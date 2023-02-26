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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Долотова Мария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Маркова Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Лопатнева Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Григорий

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
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