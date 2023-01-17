Астапенков Григорий Алексеев
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти18.08.1799
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Астапенков ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1756
Сын: Астапенков Гавриил Григорьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Карп Григорьев
Мать ребёнка: ?
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1772
Сын: Астапенков Юрий Григорьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Астапенков Иуда Григорьев
Мать ребёнка: ?
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.08.1799
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.