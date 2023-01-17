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Астапенков Григорий Алексеев

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

18.08.1799

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Астапенков ?

Мать: ?

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Астапенков Гавриил Григорьев

Мать ребёнка: ?

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Карп Григорьев

Мать ребёнка: ?

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1772

Сын: Астапенков Юрий Григорьев

Мать ребёнка: ?

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Астапенков Иуда Григорьев

Мать ребёнка: ?

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.08.1799
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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