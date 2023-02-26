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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1756
Сын: Астапенков Гавриил Григорьев
Отец ребёнка: Астапенков Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Карп Григорьев
Отец ребёнка: Астапенков Григорий Алексеев
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1772
Сын: Астапенков Юрий Григорьев
Отец ребёнка: Астапенков Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Астапенков Иуда Григорьев
Отец ребёнка: Астапенков Григорий Алексеев
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.