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Рождение ребёнка
1756

Сын: Астапенков Гавриил Григорьев

Отец ребёнка: Астапенков Григорий Алексеев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Карп Григорьев

Отец ребёнка: Астапенков Григорий Алексеев

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1772

Сын: Астапенков Юрий Григорьев

Отец ребёнка: Астапенков Григорий Алексеев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Астапенков Иуда Григорьев

Отец ребёнка: Астапенков Григорий Алексеев

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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