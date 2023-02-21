Капитонов Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1882
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1882
Отец: Капитонов Яков Антонович
Мать: Домника Илларионова?
Рождение ребёнка
15.06.1922
Дочь: Козлова Анна Александровна
Мать ребёнка: Капитонова Мария Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капитонов Петр Александрович
Мать ребёнка: Капитонова Мария Родионовна