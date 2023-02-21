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Капитонов Александр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1882

Отец: Капитонов Яков Антонович

Мать: Домника Илларионова?

Рождение ребёнка
15.06.1922

Дочь: Козлова Анна Александровна

Мать ребёнка: Капитонова Мария Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капитонова Мария Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капитонов Петр Александрович

Мать ребёнка: Капитонова Мария Родионовна

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