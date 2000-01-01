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Капитонов Петр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капитонов Александр Яковлевич

Мать: Капитонова Мария Родионовна

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