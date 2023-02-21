Капитонова (Кривова) Мария Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитонова (Кривова) Мария Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1900

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1900

Отец: Кривов Родион Аксенович

Мать: Кривова Марфа Егоровна

Рождение ребёнка
15.06.1922

Дочь: Козлова Анна Александровна

Отец ребёнка: Капитонов Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капитонов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капитонов Петр Александрович

Отец ребёнка: Капитонов Александр Яковлевич

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