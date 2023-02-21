Капитонова (Кривова) Мария Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1900
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1900
Отец: Кривов Родион Аксенович
Мать: Кривова Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
15.06.1922
Дочь: Козлова Анна Александровна
Отец ребёнка: Капитонов Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капитонов Петр Александрович
Отец ребёнка: Капитонов Александр Яковлевич