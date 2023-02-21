Осипова Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Осипов Косьма Григорьевич
Рождение ребёнка
07.03.1912
Дочь: Дарья Кузьминична
Отец ребёнка: Осипов Косьма Григорьевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Февронья Кузьминична
Отец ребёнка: Осипов Косьма Григорьевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Осипов Косьма Григорьевич
Рождение ребёнка
02.02.1917
Отец ребёнка: Осипов Косьма Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно