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Осипова Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Осипов Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Осипов Косьма Григорьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1912

Дочь: Дарья Кузьминична

Отец ребёнка: Осипов Косьма Григорьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Февронья Кузьминична

Отец ребёнка: Осипов Косьма Григорьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Осипов Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Осипов Косьма Григорьевич

Рождение ребёнка
02.02.1917

Сын: Осипов Георгий Кузьмич

Отец ребёнка: Осипов Косьма Григорьевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Косьма Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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