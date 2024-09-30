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Кекконен Иван Иванович

Место рождения

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

04.05.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1902

Отец: Кекконен Иван Иосифович

Мать: Кекконен (Хуобалайнен) Мария Адамовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
15.08.1924

Жена: Кекконен (Ямалайнен) Елена Адамовна

Рождение ребёнка
14.01.1925

Дочь: (Кекконен) Лемпи-Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кекконен (Ямалайнен) Елена Адамовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1927

Сын: Кекконен Александр Иванович

Мать ребёнка: Кекконен (Ямалайнен) Елена Адамовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1930

Сын: Кекконен Суло Иванович

Мать ребёнка: Кекконен (Ямалайнен) Елена Адамовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1932

Сын: Кекконен Эйно Иванович

Мать ребёнка: Кекконен (Ямалайнен) Елена Адамовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1934

Дочь: (Кекконен) Айно Ивановна

Мать ребёнка: Кекконен (Ямалайнен) Елена Адамовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1939

Дочь: (Кекконен) Ивановна

Мать ребёнка: Кекконен (Ямалайнен) Елена Адамовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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