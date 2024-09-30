Кекконен (Ямалайнен) Елена Адамовна
Место рождения
Дата рождения23.05.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1898
Бракосочетание
15.08.1924
Рождение ребёнка
14.01.1925
Дочь: (Кекконен) Лемпи-Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кекконен Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1927
Сын: Кекконен Александр Иванович
Отец ребёнка: Кекконен Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1930
Отец ребёнка: Кекконен Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1932
Отец ребёнка: Кекконен Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1934
Дочь: (Кекконен) Айно Ивановна
Отец ребёнка: Кекконен Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1939
Дочь: (Кекконен) Ивановна
Отец ребёнка: Кекконен Иван Иванович
Смерть
Неизвестно