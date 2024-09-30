Кекконен (Ямалайнен) Елена Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кекконен (Ямалайнен) Елена Адамовна

Место рождения

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

23.05.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1898

Отец: Ямалайнен Адам Генрихович

Мать: Ямалайнен (Хамунен) Екатерина Андреевна

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
15.08.1924

Муж: Кекконен Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.01.1925

Дочь: (Кекконен) Лемпи-Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кекконен Иван Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1927

Сын: Кекконен Александр Иванович

Отец ребёнка: Кекконен Иван Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1930

Сын: Кекконен Суло Иванович

Отец ребёнка: Кекконен Иван Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1932

Сын: Кекконен Эйно Иванович

Отец ребёнка: Кекконен Иван Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1934

Дочь: (Кекконен) Айно Ивановна

Отец ребёнка: Кекконен Иван Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1939

Дочь: (Кекконен) Ивановна

Отец ребёнка: Кекконен Иван Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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