Кекконен (Хуобалайнен) Мария Адамовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.05.1892
Рождение ребёнка
30.10.1895
Дочь: (Кекконен) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Кекконен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
04.04.1897
Дочь: Колкканен (Кекконен) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кекконен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
28.07.1898
Сын: Кекконен Александр Иванович
Отец ребёнка: Кекконен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
04.05.1902
Отец ребёнка: Кекконен Иван Иосифович
Смерть
Неизвестно