Кекконен (Хуобалайнен) Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кекконен (Хуобалайнен) Мария Адамовна

Место рождения

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
24.05.1892

Муж: Кекконен Иван Иосифович

Рождение ребёнка
30.10.1895

Дочь: (Кекконен) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Кекконен Иван Иосифович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1897

Дочь: Колкканен (Кекконен) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кекконен Иван Иосифович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1898

Сын: Кекконен Александр Иванович

Отец ребёнка: Кекконен Иван Иосифович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1902

Сын: Кекконен Иван Иванович

Отец ребёнка: Кекконен Иван Иосифович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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