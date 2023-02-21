Василий Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Саввич

Василий Саввич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Савва Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.04.1737

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close