Василий Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Савва Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1737
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно