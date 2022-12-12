Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Саввич
Рождение ребёнка
12.04.1737
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Саввич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно