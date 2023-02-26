Пуд Стефанов
Место рожденияд.Дедов Холм Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Стефан Иванов
Мать: Агафия Миронова
д.Дедов Холм Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.02.1850
Жена: Анна Матвеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно