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Пуд Стефанов

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Место рождения

д.Дедов Холм Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

До 1774 г.р.

Жена

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
1830

Отец: Стефан Иванов

Мать: Агафия Миронова

д.Дедов Холм Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.02.1850

Жена: Анна Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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