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Стефан Иванов

Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Иван Акимов

Мать: ?

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1793

Сын: Иван Стефанов

Мать ребёнка: Агафия Миронова

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Яков Стефанов

Мать ребёнка: Агафия Миронова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1822

Сын: Антоний Стефанов

Мать ребёнка: Акилина Матвеева

д.Холмы
Рождение ребёнка
1830

Сын: Пуд Стефанов

Мать ребёнка: Агафия Миронова

д.Дедов Холм Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1832

Сын: Захарий Стефанов

Мать ребёнка: Агафия Миронова

д.Дедов Холм Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Матвеева

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