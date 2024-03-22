Стефан Иванов
Место рождения
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Иван Акимов
Мать: ?
Рождение ребёнка
21.09.1793
Сын: Иван Стефанов
Мать ребёнка: Агафия Миронова
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1818
Сын: Яков Стефанов
Мать ребёнка: Агафия Миронова
Рождение ребёнка
15.01.1822
Сын: Антоний Стефанов
Мать ребёнка: Акилина Матвеева
д.Холмы
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пуд Стефанов
Мать ребёнка: Агафия Миронова
д.Дедов Холм Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1832
Сын: Захарий Стефанов
Мать ребёнка: Агафия Миронова
д.Дедов Холм Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Матвеева