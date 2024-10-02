Leskinen / Leskin Ivan Jeremeinpoika
Место рожденияKytösyrjä, Impilahti, Finland
Дата рождения12.02.1766
Дата смерти23.09.1840
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1766
Отец: Leskinen / Leskin Jeremei Parfenteinpoika
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Leskinen / Leskin Nikita Ivanovich
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1804
Сын: Leskinen / Leskin Filip Ivaninpoika
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1810
Сын: Leskinen / Leskin Ivan Ivaninpoika
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.09.1840