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Leskinen / Leskin Ivan Jeremeinpoika

Место рождения

Kytösyrjä, Impilahti, Finland

Дата рождения

12.02.1766

Дата смерти

23.09.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1766

Отец: Leskinen / Leskin Jeremei Parfenteinpoika

Мать: Leskinen / Leskin (Sotikova) Paraskeva Ivanovna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Leskinen / Leskin Nikita Ivanovich

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1804

Сын: Leskinen / Leskin Filip Ivaninpoika

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1810

Сын: Leskinen / Leskin Ivan Ivaninpoika

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.09.1840

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