Leskinen / Leskin Filip Ivaninpoika
Место рожденияKytösyrjä, Impilahti, Finland
Дата рождения10.10.1804
Дата смерти27.12.1882
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1804
Отец: Leskinen / Leskin Ivan Jeremeinpoika
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1833
Дочь: Kolehmainen (Leskinen / Leskin) Anastasia Filipovna
Мать ребёнка: Leskinen / Leskin Anna Kononintytär
Смерть
27.12.1882