Leskinen / Leskin Filip Ivaninpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLeskinen / Leskin Filip Ivaninpoika

Leskinen / Leskin Filip Ivaninpoika

Место рождения

Kytösyrjä, Impilahti, Finland

Дата рождения

10.10.1804

Дата смерти

27.12.1882

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1804

Отец: Leskinen / Leskin Ivan Jeremeinpoika

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Leskinen / Leskin Anna Kononintytär

Рождение ребёнка
20.12.1833

Дочь: Kolehmainen (Leskinen / Leskin) Anastasia Filipovna

Мать ребёнка: Leskinen / Leskin Anna Kononintytär

Смерть
27.12.1882

Мы используем куки для улучшения работы сайта.