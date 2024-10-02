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Leskinen / Leskin Ivan Ivaninpoika

Место рождения

Impilahti, Finland

Дата рождения

18.03.1810

Дата смерти

15.12.1888

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1810

Отец: Leskinen / Leskin Ivan Jeremeinpoika

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1840

Дочь: Kuikka (Leskinen / Leskin) Feodosia Ivanintytär

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1843

Дочь: Leskinen / Leskin (Leskinen / Leskin) Jefimia Ivanintytär

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.12.1888

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