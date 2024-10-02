Leskinen / Leskin Ivan Ivaninpoika
Место рожденияImpilahti, Finland
Дата рождения18.03.1810
Дата смерти15.12.1888
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1810
Отец: Leskinen / Leskin Ivan Jeremeinpoika
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1840
Дочь: Kuikka (Leskinen / Leskin) Feodosia Ivanintytär
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1843
Дочь: Leskinen / Leskin (Leskinen / Leskin) Jefimia Ivanintytär
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.12.1888