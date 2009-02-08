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Петров Николай Александрович

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Место рождения

Верхние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.01.1954

Дата смерти

08.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.07.1978

Жена: Петрова (Платонова) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
16.08.1979

Сын: Петров Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Петрова (Платонова) Людмила Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.10.1980

Дочь: Улендеева (Петрова) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Петрова (Платонова) Людмила Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
08.02.2009

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