Петров Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения20.01.1954
Дата смерти08.02.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1978
Рождение ребёнка
16.08.1979
Сын: Петров Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Петрова (Платонова) Людмила Александровна
Рождение ребёнка
26.10.1980
Дочь: Улендеева (Петрова) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Петрова (Платонова) Людмила Александровна
Смерть
08.02.2009